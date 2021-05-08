توخيل: سعيد بما قدمه فيرنر الذي يعمل مثل الكلب!

ماذا قال توخيل بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي؟

قال المدير الفني لنادي تشيلسي توماس توخيل إن العمل الجاد الذي قام به تيمو فيرنر يستحق الاحترام، حيث عمل المهاجم الألماني مثل "الكلب" في الفترة الأخيرة باجتهاد كبير.

وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب الاتحاد لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة، قال توماس توخيل إنه سعيد جدًا بالأداء الذي قدمه النجم الألماني تيمو فيرنر وبالعمل الذي قام به في الفترة الأخيرة ليصل إلى ذلك المستوى المميز بعد بداية عصيبة.

وأضاف: "لقد عمل بشكل جاد جدًا كالكلب، في الأسبوع الماضي، تأقلم جيدًا مع الفريق والطريقة التي يعمل بها هي شاقة بلا هوادة، إنه يريد إثبات نفسه حقًا وأنا سعيد جدًا بأدائه اليوم".

وتابع: "أعتقد أن الشوط الثاني كان رد فعل رائع على الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول حيث كان من الممكن أن نخسر كل شيء في 5 دقائق فقط".

وأردف: "بالنسبة لي كان الشوط واضحًا ونتيجة التعادل السلبي كانت عادلة فيما يتعلق به، ولكن فجأة ارتكبنا خطأً حاسمًا وكان من الممكن أن تصبح المباراة بعيدة المنال في الشوط الأول".

واسترسل: "مع كل دقيقة اكتسبنا الثقة والجودة، أصبحنا أفضل وأفضل، كانت معركة صعبة وبمجرد أن حققنا التعادل لم نتوقف أبدًا عن الهجوم من أجل هدف الفوز الذي جاء في النهاية وكان مكافأة كبيرة على عملنا وبحثنا عنه".

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في النهاية، وجبت الإشارة إلى أن هذا هو الانتصار الثاني لتوماس توخيل على جوارديولا هذا الموسم، بعدما أخرجه من كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أسابيع قليلة، ذكرناك بذلك في البداية؟ لا بأس من إعادة التذكير مرة أخرى.