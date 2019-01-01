توخيل: تراجعنا في الشوط الثاني وديجون يمتلك الشجاعة

تعرف على تصريحات مدرب باريس سان جيرمان بعد الفوز على ديجون في الكأس

أشاد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في الشوط الأول أمام ديجون في كأس فرنسا، إلا أنّه استاء من التراجع بالفترة الثانية.

باريس سان جيرمان انتصر بثلاثية نظيفة على ديجون في ربع نهائي كأس فرنسا.

وقال توخيل في تصريحات عقب المباراة: "أحب ما قدمناه في الشوط الأول، امتلكنا السرعة والاستحواذ والملعب كان مفتوحًا أمامنا بصورة جيدة".

وتابع: "الشوط الثاني تغير الوضع قليلًا وأصبحت المباراة أكثرة حدة. ديجون لعب بصورة رائعة وامتلك شجاعة كبيرة".

باريس سان جيرمان يواجه كان يوم السبت المقبل في الدوري الفرنسي قبل خوض إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

ساري تعليقًا على سؤال من أحد الصحفيين حول الضغط الذي يتعرض له كمدرب

"أمارس هذه المهنة منذ 35 عامًا، لقد تعودت على مثل هذه الضغوط" 🗣️ pic.twitter.com/Bm6ODkcPWu — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأردف: "باريديس لعب جيدًا في الشوط الأول مثل باقي الفريق، ولكنّه لم يظهر بالصورة الأنسب في النصف الثاني من المباراة وتحرك كثيرًا في العمق".

واختتم: "إجمالًا كانت مباراة جيدة ولكني أطلب من الفريق تقديم المزيد في قادم المواعيد".

وكان بطل الدوري الفرنسي قد انتصر ذهابًا على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد".