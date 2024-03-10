يتطلع لما هو أفضل!.. مرشح كبير لخلافة تشافي يضع برشلونة كخيار ثانٍ

ماذا يفعل النادي الكتالوني؟

يواجه برشلونة أزمة كبرى في الصيف المقبل، تتعلق باختيار المدير الفني الجديد خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج.

وكانت تقارير صحفية قد وضعت توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، الذي أعلن بدوره الرحيل بنهاية الموسم الجاري، ضمن القائمة المختصرة لقيادة النادي الكتالوني.

وحسب الصحفي الموثوق ماتيو موريتو، فإن توخيل الذي سبق وأبدى رغبته في "خوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني"، يضع برشلونة كخيار ثانٍ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف موريتو أن "توخيل يعطي الأولوية للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مقارنة بتجربة جديدة مع برشلونة".

وتعقدت مهمة برشلونة في التعاقد مع مدير فني جديد بالموسم المقبل، بسبب عدم قدرة النادي على تقديم ضمانات ثابتة فيما يتعلق بالموارد في الموسم المقبل، وهو الأمر اليسير بالنسبة لأندية إنجلترا الغنية.