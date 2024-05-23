"توخيل أفضل منه" .. رد صادم من نجم برشلونة عن تعيين فليك!

الألماني هو المرشح الأقرب لخلافة تشافي

حرصت إدارة نادي برشلونة الإسباني، على سؤال نجم الفريق إلكاي جوندوجان، عن رأيه في المدرب هانز فليك المرشح لقيادة الفريق الموسم القادم.

برشلونة يستعد للتخلي عن المدرب تشافي هيرنانديز خلال الأيام القليلة القادمة، ووفقًا للعديد من الصحف، فإن فليك هو الأقرب لخلافته، وسط أنباء حول جلسة مفاوضات حدثت في العاصمة الإنجليزية لندن.

شبكة "Cadena Cope" الإسبانية، قالت إن برشلونة طلب رأي جوندوجان بشأن إمكانية تعيين فليك البالغ من العمر 59 سنة.

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ومن جانبه أخبر الألماني إدارة برشلونة بأن فليك كان شخصًا جيدًا خلال الفترة التي عمل فيها معه، ولكنه يفتقد إلى بعض المميزات القوية التي يتمتع بها مرشح مثل توماس توخيل.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية تأثير هذا الرأي بشكل سلبي على تعيين فليك، لأن الاحتمال الأقرب هو تعيينه كمدرب للفريق الكتالوني في الوظيفة الأولى له خارج ألمانيا.

وكان فليك قد عمل مع جوندوجان ومارك أندريه تير شتيجن خلال تجربته مع منتخب ألمانيا، كما قام بتدريب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أثناء فترة عملهما معًا في بايرن ميونخ.