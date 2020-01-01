توخيل: إذا لعب نيمار سيغير كل شيء

أبرز ما جاء في مؤتمر توخيل الصحفي قبل مواجهة دورتموند وباريس سان جيرمان

قال توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان إن نيمار بخير وسيلعب غدًا في حال لم يحدث أي شيء خارج التوقعات في الساعات المقبلة.

ويستضيف بوروسيا دورتموند نادي العاصمة الفرنسية مساء الغد على ملعب سيجنال أيدونا بارك في لقاء الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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وحول المباراة أكد توخيل أن العودة بنتيجة إيجابية من سيجنال أيدونا بارك ستكون صعبة، ولكنه أمر هام وأولوية بالنسبة له وللفريق.

وأضاف: "لدي الثقة في الفريق واللاعبون كذلك لديهم ثقة في أنفسهم، وهذا هو أهم ما يجب أن نتحلى به في هذه المرحلة الصعبة من الموسم"

وتابع: "من الصعب التحكم في مشاعرك في ملعب كهذا، مع هذا الكم من المشجعين المتحمسين دائمًا طوال الـ 90 دقيقة والأجواء الخراقية التي يصنعونها"

وأردف: "سيتعين علينا اللعب بذكاء لمواجهة هذا الشحن العاطفي الكبير، يجب أن نتحلى بالهدوء وأن نكون منتبهين طوال المباراة لكي نخرج بالنتيجة التي نريدها"

وحول نيمار قال: "هو بخير وتدرب معنا في الأيام الأخيرة، سيلعب غدًا وهذا هو القرار الذي اتخذناه وسيحدث في حال لم يجد أي جديد في الساعات المقبلة"

وأكمل: "في حال لعب نيمار فإن جميع الخطط تتغير سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للفريق المنافس، إنه خطير ويصنع الفارق في كل مباراة يلعب فيها"

وحول عقدة الخروج من دور الستة عشر قال: "علينا أن ندع ما حدث في السنوات الأخيرة جانبًا، سنلعب المباراة بشكل منفصل عن سابقاتها"

واسترسل: "بالنسبة لي هي رياضة وكرة قدم، هناك مهن أخرى كالطب أكثر أهمية، ولكننا لا نريد أن نخسر، هذا لا يعني أننا نخوض الأمور باستسهال"

فافر: باريس ليس نيمار فقط

يذكر أن باريس سان جيرمان قد خرج العام الماضي من دور الستة عشر بشكل مفاجئ بعد ريمونتادا مانشستر يونايتد في ملعب حديقة الأمراء.