توخيل: أنا لست والد نيمار ولا أعمل مع الشرطة

توماس توخيل يرد بسخرية على سؤال حول حضور نيمار لحفل عيد ميلاد دوجلاس كوستا في مدينة تورينو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

سخر توماس توخيل من أحد الأسئلة التي تم توجيهها له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة، وكان حول الجم البرازيلي نيمار.

جاء هذا ضمن تصريحات أدلى بها توخيل وأكد خلالها على صعوبة مواجهة فريق رين واستحقاق الأخير للصعود لنهائي كأس فرنسا.

راي 🙏 رونالدينيو 😍 نيمار 🤩



قصة حب باريس سان جيرمان مع المواهب البرازيلية باتت متأصلة 🇧🇷#Ligue1

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وقال توخيل: "سنخوض النهائي أولًا بعد ذلك سنقيم الموسم، ليس من الجيد أن نفكر بتلك الطريقة قبل مباراة هامة، كل ما نفكر فيه هي تلك المباراة".

وأجاب عن سؤال موجهًا حول تواجد نيمار في عيد ميلاد دوجلاس كوستا: "أنا لست والده، أنا مجرد مدير فني، ولا أعمل مع الشرطة أو كمحقق، لقد تواجد في التدريبات بالأمس واليوم".

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وأكمل: "فريق رين يستحق التواجد في النهائي، لقد قدموا مباريات جيدة للغاية أيضًا في الدوري الأوروبي وضدنا في بارك دي برينس، ولديهم مواهب كبيرة وعدة مفاتيح لعب".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه رين في نهائي كأس فرنسا مساء الغد السبت، عقب أن حسم الفريق لقب الدوري الفرنس بالفعل.