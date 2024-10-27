"الأمر ليس مزحة" .. توتي يؤكد امتلاكه عرضين للعودة للملاعب

"احتاج لشهرين لخوض التدريبات اللازمة"..

نفى الأسطورة الإيطالي فرانشيسكو توتي ادعاء البعض أن حديثه عن التراجع عن خطوة الاعتزال لم يكن من باب المزاح، مشددًا على جديته في العودة للمستطيل الأخضر كلاعب مرة أخرى.

أسطورة نادي روما الإيطالي كان قد علق حذاءه في عام 2017 بعد مسيرة لم يرتد خلالها إلا قميص الذئاب فقط.

لكنه في الفترة الأخيرة كشف عن عزمه للعودة للملاعب؛ البعض تعامل بجدية مع الأمر وآخرون اعتبروها مجردة مزحة إلا أن توتي جاد جدًا في حديثه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عن تلك الخطوة، قال أسطورة الجيالوروسي على هامش مشاركته في جولة بطولة البادل العالمية: "هل ستراني في الملعب في نهائيات جولة بطولة البادل أولًا أم في الدوري الإيطالي؟، يا له من سؤال!؛ لنفترض أن لدي وقت للعب في بطولة البادل فهي في نهاية نوفمبر المقبل، في وقت أنا في حاجة فيه لشهرين على الأقل للتدريب للعودة للملاعب".

وبسؤاله عن جديته في خطوة التراجع عن الاعتزال، أجاب: "لا، لم أكن أمزح، أتعامل مع الأمر بجدية بعض الشيء، لذا دعونا نرى ما سيحدث، هناك فريق أو اثنان سألوا عني بالفعل".

يذكر أن صحيفة "إل جورنو" كانت قد أكدت من قبل أن نادي كومو أحد الساعيين للتعاقد مع توتي كبوابة أولى لعودته للمستطيل الأخضر، وليس ناديه التاريخي روما.