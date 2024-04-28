توتنهام يمتلك شفرة بطل الدوري الإنجليزي .. وآرسنال يواصل إرعاب جماهيره!

توتنهام هو من يعرف .. من سيكون بطل الدوري الإنجليزي؟

"لا يهمني تعطيل آرسنال عن لقب الدوري الإنجليزي" .. هكذا علق انجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام قبل انطلاق مباراة ديربي شمال لندن، ولكن النتيجة جاءت وفقًا لما قاله!

وحقق آرسنال الفوز على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز الجانرز على توتنهام جعله يرفع رصيده إلى النقطة 80 في صدارة الترتيب، منتظرًا مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم لمعرفة كم سيبقى الفارق بين الفريقين في صراع الصدارة.

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الشفرة في يد توتنهام

فوز آرسنال على توتنهام هو أفضل هدية من الممكن أن يحصل عليها الجانرز من جاره، من أجل استمرار منافسته على صدارة الترتيب مع مانشستر سيتي.

لو كانت المباراة انتهت بالتعادل أو الخسارة، لكان من الممكن أن نقول مانشستر سيتي هو بطل الدوري الموسم الحالي، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة.

وينتظر آرسنال أن يُكمل توتنهام جميله بالانتصار على مانشستر سيتي في المواجهة التي ستجمع بينهما بالجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والمقرر لها يوم 14 مايو المقبل.

وأصبح توتنهام هو المتحكم الأول في تحديد بطل الدوري الإنجليزي حاليًا، سواء آرسنال أو مانشستر سيتي.

سيناريو الموسم الماضي يُلوح في الأفق

الدقائق الأخيرة من ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال، جعلت جماهير الأخير تشعر بأن نجومها قد يكررون ما فعلوه الموسم الماضي!

آرسنال فقد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة، حيث نجح مانشستر سيتي في خطف البطولة بعد أن كانت بين أيدي الجانرز.

سيناريو مباراة آرسنال ضد توتنهام خاصة في الدقائق الأخيرة كان مُرعبًا، حيث كان يتقدم الجانرز بثلاثية دون رد، وتلقى هدفين في الدقيقتين 64 و 87، ولكن مرت المباراة بسلام ليحصل آرسنال على نقاط المواجهة.