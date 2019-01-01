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توتنهام يخسر موهبته اللامعة لصالح هيديرسفيلد

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صفقة بالمجان لهيديرسفيلد لكنه لن يستفد منها قبل بداية الموسم القادم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أنهى نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، الاتفاق مع جادين براون مدافع نظيره توتنهام، تمهيداً لضمه بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ19 عاماً ينتهي عقده مع سبيرز في يونيو القادم، دون التوصل لأي اتفاق حول تجديده.

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تقارير صحفية أكدت أن الظهير الأيسر الشاب، وقع على عقد مبدئي تمهيداً للانضمام لهيديرسفيلد في الصيف.

وتبلغ مدة العقد عامين فقط، انتظاراً للمستوى الذي سيظهر به اللاعب مع ناديه الجديد.

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ويفوز بذلك هيديرسفيلد بخدمات واحد من أبرز المواهب اللامعة في إنجلترا بالفترة الأخيرة.

ويرحل براون عن توتنهام لصعوبة حصوله على فرصة اللعب كأساسي، بوجود داني روز وبن ديفيز بمركز الظهير الأيسر.

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