بيرجفال يدافع عن نفسه وفان دايك يهاجم الحكم .. خلاف حاد بسبب عدم طرد بطل مباراة ليفربول وتوتنهام

لقطة مُحيرة في انتصار توتنهام على الريدز

أصبح توتنهام على أعتاب التأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب"، بعد فوزه على ليفربول بهدف دون رد، في إطار ذهاب الدور قبل النهائي.

هدف الفوز جاء عن طريق لوكاس بيرجفال في الشوط الثاني، وذلك بعد سبع دقائق فقط من إلغاء هدف زميله دومينيك سولانكي بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

لقطة هف بيرجفال تسببت في غضب قائد ليفربول فيرجيل فان دايك من الحكم ستيوارت أتويل، حيث اعتقد الهولندي أن لاعب توتنهام الشاب كان يجب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد قيامه بضرب ظهير الريدز كوستاس تسيميكاس.

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موقع "فوتبول لندن" كشف عن المحادثة التي دارت بين فان دايك والحكم، حيث قال الهولندي:"كانت بطاقة صفراء ثانية"، ليتدخل بيرجفال في النقاش بينهما قائلًا:"إنه الخطأ الأول، في المرة الأولى لم ألمسه"، في إشارة إلى البطاقة الصفراء التي تلقاها في الدقيقة 68.

ومن جانبه قال فان دايك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة:"أعتقد أنه كان من الواضح تمامًا ضرورة حصوله على بطاقة صفراء ثانية، أعتقد أن اللقطة كانت واضحة".

وأضاف:"المصادفة أنه بعد دقيقة واحدة فقط من الواقعة سجل هدف الفوز، الحكم أخطأ في رأيي وأخبرته بذلك، هو قد لا يتفق مع ما قلته، ولكن الأمر واضح للجميع بأنه كان يجب حصوله على بطاقة صفراء ثانية".

وتابع:"الحقيقة أنه كان يجب أن يُطرد، يوجد مساعد في الملعب وحكم رابع وهناك حكم الفيديو وحكم أول، ومع ذلك لم يحصل على بطاقة أخرى، أنا لا أقول أن هذا هو سبب خسارتنا الليلة لكنها كانت لحظة كبيرة ومؤثرة في المباراة".

وأما أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام فقد قال:"لقد تحدثت عن ذلك الأمر بعد المباراة في المرة الماضية، وأعتقد أن تصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطىء، الأمر مربك للغاية بخصوص فهم بعض عناصر اللعبة، لقد قيل لنا باستمرار في الأسابيع القليلة الماضية أنني أصرخ كثيرًا على خط التماس بسبب إفلات العديد من الفرق من العقاب أمامنا بعد ارتكاب العديد من الأخطاء دون الحصول على إنذارات".

وواصل حديثه:"الحكم كان يحرص دائمًا على إتاحة الفرصة، وقيل لنا بشكل مستمر إننا لو لعبنا على مبدأ إتاحة الفرصة في حالة عدم حدوث خطأ كارثي، فلن يتم إنذار اللاعب، وهذا حدث معنا كثيرًا، هناك لاعبون معينون ارتكبوا أخطاء متكررة ضدنا وحصلنا على فرصة استكمال الهجمة ولم يتم إنذارهم".

وأنهى حديثه:"أنا مندهش حقًا من قيام الناس في هذا البلد بتغيير اللعبة كثيرًا وبسرعة كبيرة، الأمور اختلفت منذ دخول نظام حكم الفيديو المساعد، لم نكن نناقش حالات التسلل ولمسات اليد والمسك في منطقة الجزاء والكثير من الأشياء الأخرى".

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستقام يوم 6 فبراير القادم على ملعب أنفيلد، والتي يحتاج فيها الريدز لتعويض هذه الخسارة عن طريق الفوز بفارق أكثر من هدف للوصول إلى النهائي.