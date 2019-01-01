توتنهام يطلب بديل كين من روما، والجالوروسو يصم أذنيه

عرض إنجليزي لمهاجم روما، لكنه يُرفض فورًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعرض توتنهام لضربة موجعة خلال الخسارة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، حين تعرض مهاجمه وهدافه هاري كين لإصابة ستُبعده عن اللعب لـ6 أسابيع تقريبًا.

ويحاول النادي إيجاد حل بديل في سوق الانتقالات الشتوي، خاصة مع توجه سون هيونج مين للإمارات للعب مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا، وقد وجدت إدارة السبيرز هذا الحل البديل في العاصمة الإيطالية.

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إذ أشارت قناة سكاي سبورت الإيطالية لطلب توتنهام التعاقد مع باتريك شيك مهاجم روما المنضم له من سامبدوريا صيف 2017، بعدما كان قد وقع بالفعل مع يوفنتوس لكنه فشل في المرور من الفحوصات الطبية.

القناة أضافت أن طلب السبيرز لم يجد آذانًا صاغية عند الجالوروسي الذي يثق كثيرًا بمهاجمه التشيكي ويراه أحد الركائز المهمة لمستقبل الفريق، خاصة بعدما بدأ مستواه يتحسن مؤخرًا، إذ كان قد أحرز هدفين وصنع ثالث خلال انتصار روما في كأس إيطاليا على إنتيلا.