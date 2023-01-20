رغم الريمونتادا ضد توتنهام .. جوارديولا يهاجم جمهور ونجوم مانشستر سيتي!

سيتي قلب النتيجة ضد سبيرز ولكن المدير الفني غاضب للغاية

هاجم مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا لاعبي وجمهور فريقه رغم الانتصار برباعية على توتنهام مساء الخميس لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأخر سيتي في الشوط الأول بهدفين نظيفين لسبيرز، ولكن نجح في العودة وقلب النتيجة بالشوط الثاني عقب أن سجل رباعية أعادت له الأمل في سباق اللقب.

وبدا بيب غاضباً في حديثه مع "سكاي" و"سبورت سنتر"، مكرراً نفس الهجوم: "نلعب بشكل جيد ولكن نفتقد للروح والعزيمة منذ الدقيقة الأولى، والأمر نفسه للجمهور الذي كان صامتاً في أول 45 دقيقة".

وواصل بيب: "ربما نشعر بالراحة عقب الفوز باللقب في أربعة أعوام من خمسة، نحتاج للحماس الذي فقدناه بسبب كثرة النجاحات، اليوم الحظ كان معنا، ليس في كل مرة سيتكرر الأمر".

وأضاف المدير الفني: "آرسنال لم يفز منذ سنوات ولذا الفريق يقاتل ويقدم كل ما يملك، اللاعبون مرتاحون ولكن في إنجلترا هذا لا ينفع، عندما فزنا بالدوري لأول مرة كنا نلعب مثل آرسنال لأن كل لاعب كان يعرف أنه سيدخل التاريخ، ولكن الجيد أننا في الترتيب الثاني وليس على بعد 20 نقطة".