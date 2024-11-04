ماذا حدث في الدرجة الثالثة؟

شهدت مواجهة أتلتيكو مدريد "ب" وريال مدريد "كاستيا" في دوري الدرجة الثالثة الإسباني توترًا هائلًا بين المدربين فرناندو توريس وراؤول جونزاليس.

وتعادل الغريمان في الديربي المصغر (1-1) أول أمس السبت ضمن منافسات الجولة 11 من المجموعة "ب" بدوري الدرجة الثالثة، ليرفع الأتلتي رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، بينما وصل الريال للنقطة التاسعة في المركز الـ19 (قبل الأخير).

وخصص برنامج إل شرينجيتو كاميرا خاصة لرصد انفعالات توريس (مدرب أتلتيكو) وراؤول (مدرب ريال مدريد) خلال المباراة، لتسجيل التوتر الذي عاشه كلاهما على مقاعد البدلاء.

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وفي إحدى الكرات، قال راؤول بغضب "أليست هذه خطأ؟" ليرد توريس بالقول: "إنهم معتادون على أن يحصلوا على كل شيء".

في الدقائق الأخيرة من المباراة، كان فرناندو توريس مستاءً للغاية من الحكم، فقال: "هذه بطاقة صفراء، يجب أن تعطيه البطاقة،تعطينا واحدة ليست بشيء والآن ماذا؟ اطرده، ألن تطرده؟ أريد أن أبكي من فضلك".

وعقب المباراة، وجه المدربان رسائل الدعم للمتضريين من فيضان دانا، الذي ضرب العديد من المدن الإسبانية الأيام الأخيرة، وخلف مئات القتلى والجرحى.