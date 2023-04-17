توبيخ وإحراج .. كواليس حديث مالك تشيلسي مع اللاعبين قبل مواجهة ريال مدريد!

مالك تشيلسي يعبر عن غضبه أمام اللاعبين في غرفة خلع الملابس.

كان الموسم الأول لتود بولي كمالك لتشيلسي أقل من مرضي لرجل الأعمال الأمريكي، كان شكل الفريق بعيدًا عن تبرير الاستثمار الضخم الذي قام به المالك الجديد هذا العام، حيث يحتل النادي اللندني المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع احتمال عدم التواجد في أي مركز مؤهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

تشيلسي لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات، وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن بولي دخل غرفة ملابس تشيلسي للتعبير عن استيائه من موسم فريقه حتى الآن.

وبحسب التقرير، قال بولي للاعبين إن الشكل الحالي للفريق "مُحرج"، وأضاف المدير المؤقت الحالي فرانك لامبارد، بعد ذلك بعض الكلمات مؤكدًا على شعوره بالاستياء من أداء اللاعبين.

تأتي كلمات بولي ولامبارد كمحاولة يائسة لمنح الفريق الزخم اللازم للعودة ضد ريال مدريد على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء، حيث سيحلم تشيلسي بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه يتأخر بهدفين في مجموع المباراتين.

بولي الذي كان برفقة الشريكين بغداد إقبالي وهانس جورج وي، وبخ أيضًا اللاعبين بعد إنفاق أكثر من 600 مليون يورو على الانتقالات - وهو رقم قياسي لنادي في موسم واحد - لينهي بعدها الموسم في وسط ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما وصفه مرة أخرى بالأمر "المُحرج".