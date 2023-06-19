تواجد ميسي ليس كافي .. شروط مُحسنة لإقناع بوسكيتس بالانتقال إلى الدوري الأمريكي

الصفقة تقترب من الحسم

من المتوقع أن يسلك سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة السابق، خطى زميله السابق ليونيل ميسي ويوقع لنادي إنتر ميامي.

وكشف الصحفي الإسباني توني خوانمارتي في محطة الراديو الكاتالونية (RAC1)، من المتوقع أن يُعلن لاعب خط الوسط البارز عن انتقاله رسميًا إلى الدوري الأمريكي في الساعات القادمة.

بوسكيتس سيكمل عامه الـ 35 في يوليو القادم، وأعلن في مايو أنه سيغادر كامب نو بعد 15 موسمًا في الفريق الأول وخلال تلك الفترة، خاض بوسكيتس 722 مباراة، وفاز بتسعة ألقاب دوري إسباني وثلاثة دوريات أبطال أوروبا وسبع كؤوس ملك إسبانيا بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى.

ترددت الشائعات بشأن انتقال اللاعب إلى فريق إنتر ميامي منذ عدة أشهر، على الرغم من أنه تم تداول أنباء بأنه سينضم إلى دوري السعودية المحترف بعد انتقال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما إلى هناك.

وبعد أقل من أسبوعين من الإعلان عن انتقال ميسي إلى ميامي، يبدو أن الفرصة للعودة والتواجد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات أمر لا يمكن تجاهله بالنسبة لبوسكيتس.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، تم إقناع اللاعب بالانتقال إلى فلوريدا بناءً على العرض المحسن الذي قدمه له إنتر ميامي خلال الساعات الأخيرة. ومن المتوقع أن يوافق اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على عقد يمتد لمدة عامين حتى نهاية عام 2025، وسيصبح أحد اللاعبين المعينين الثلاثة في الفريق -يُشار بها إلى لاعبين معينين يتم تحديدهم بموجب قوانين الدوري أو الاتحاد الرياضي لتوظيفهم خارج حدود القيود المالية المفروضة على الفرق. هؤلاء اللاعبون يتم تعيينهم لديهم سقف مرتفع للرواتب والتوقيعات-.

كان كلًا من بوسكيتس وميسي معتادين على الفوز في المباريات والمنافسة على البطولات طوال مسيرتهما، ولكن قد يجدا أنفسهما في موقف غير عادي وهما في المركز الأخير عندما يبدأان في المشاركة في ملعب لوكهارت، حيث يحتل إنتر ميامي المركز الـ 27 من أصل 29 في ترتيب الدوري الأمريكي بشكل عام، ويحتل المركز الأخير في الدوري الشرقي بعد خسارة 12 مباراة وتحقيقه الفوز في خمس مباريات فقط.