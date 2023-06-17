"تواجد كريستيانو رونالدو في النصر يُعد ميزة لمنتخب البرتغال"

كريستيانو رونالدو يستفيد بكل الطرق من التواجد في دوري روشن

يرى روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال أن لعب كريستيانو رونالدو في دوري غير أوروبي في الوقت الحالي يمكن أن يساعد منتخب البرتغال.

مدرب البرتغال أشاد برونالدو كمثال يحتذى به في غرفة الملابس ويرغب في أن يكون مصدر للنصائح القيمة للشباب في منتخب البرتغال.

وقال مارتينيز في تصريحات للصحفيين: "اللعب في نادي غير أوروبي يعتبر أحيانًا ميزة عند اللعب في المنتخب الوطني، لدينا ثلاث طرق لتحليل لاعب: الجودة الفردية والخبرة والالتزام".

وأضاف: "الإلتزام لدى كريستيانو كامل إنه قدوة لغرفة الملابس، ومثال لكرة القدم البرتغالية والعالمية لقد خاض 198 مباراة مع المنتخب البرتغالي".

وواصل: "كريستيانو وبيبي هما مثالان على كرة القدم البرتغالية، ونحن بحاجة إليهما لنقل كل الخبرة والحكمة لأصغر اللاعبين، مثل أي لاعب آخر، يحتاج رونالدو إلى التدريب جيدًا للعب نحن بحاجة إلى بيئة عالية الأداء مع منافسة للاعبينا".

اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا قضى ست أشهر مع النصر مسجلًا 14 هدفًا في 16 مباراة، واحتل المركز الثاني في دوري روشن، وفشل في التتويج بأي بطولة خلال النصف موسم الأول له في السعودية.

ويستعد رونالدو للظهور مع منتخب البرتغال اليوم السبت حيث يواجه المنتخب البرتغالي منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات يورو 2024.