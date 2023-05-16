تواجد قبل الكلاسيكو بـ10 ساعات! جمهور الاتحاد يُفسر حضوره المبكر لملعب الملز

الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال مساء اليوم الثلاثاء في دوري روشن

shahid

نشر الإعلامي علاء سعيد مقطع فيديو ظهر خلاله مجموعة من مشجعي الاتحاد يتواجدون على بوابات ملعب الملز بالرياض استعدادًا لحضور الكلاسيكو المنتظر أمام الهلال مساء اليوم ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الغريب في الأمر كان كشف المشجعين أنهم يتواجدون على بوابات الملعب منذ الساعة الـ11 صباحًا، أي قبل موعد انطلاق الكلاسيكو بـ10 ساعات كاملة!

وقد سألهم علاء سعيد عن سبب ذلك، فأجاب أحدهم "نحن لا نشجع الاتحاد بل نعشقه، والشخص إن عشق شيء يُضحي لأجله ويأتيه مبكرًا، علاقتنا بالاتحاد لا تتوقف عند التشجيع بل تتجاوزه إلى العشق".

وأجب آخر "هذا هو العشق، نحن لسنا مثل بقية الجماهير، الحماس والحب للاتحاد يجعلنا نأتيه مبكرًا، لا نستطيع أن نرتاح والاتحاد يلعب".

يُشار إلى أن الاتحاد سيلتقي مع الهلال فيما سيلعب مطارده النصر في نفس التوقيت أمام الطائي، ويتصدر الفريق الجداوي جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن مطارده العاصمي، فيما خرج الزعيم من حسابات المنافسة بابتعاده بفارق 13 نقطة عن الصدارة في المركز الرابع.

Shahid