"توابع زلزال أبها" .. تصرف مفاجئ من جاياردو وجماهير الاتحاد تطالب بطرده!

أول رد فعل من جاياردو بعد خسارة الاتحاد أمام أبها..

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حالة من الغضب العارم، تجتاح جماهير نادي الاتحاد، تجاه المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي قاد فريق الكرة، لخسارة قاسية أمام أبها، الذي يصارع على البقاء، بنتيجة (1-3)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

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وتتواصل أحزان جماهير الاتحاد، بعد الخسارة أمام الهلال بنتيجة (1-2)، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليفقد العميد آخر فرصه للمنافسة على الألقاب، وتصبح فرصته الأخيرة للخروج الآمن من الموسم، في المنافسة على مقعد مؤهل للبطولات الآسيوية في الموسم المقبل.

وقرر المدرب جاياردو، بشكل مفاجئ، عدم حضور المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة أبها والاتحاد، حيث أشار الإعلامي علاء سعيد إلى رفض الأرجنتيني حضور المؤتمر للحديث عن اللقاء.

وأصبح الأرجنتيني مُطالبًا بالرحيل عن الاتحاد، بعد الآداء الكارثي في مباراة أبها، كما تلقى الرئيس التنفيذي عبد الله السالم، هجومًا كبيرًا من جماهير العميد، بداعي اختيار جاياردو لقيادة العميد، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة، ليحتل المركز الخامس، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي تنتظره مباراة مؤجلة أمام الهلال، كما يبتعد بفارق نقطة عن التعاون، الرابع، والذي تلقى خسارة أمام الهلال بنتيجة (0-3)، في الجولة 30، علمًا بأن ثالث الدوري سيتأهل مباشرة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يتأهل الرابع إلى بطولة المستوى الثاني (دوري أبطال آسيا 2).

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ويعاني الاتحاد من غياب 11 لاعبًا عن مباراة أبها، أبرزها في الفرنسي كريم بنزيما الذي سافر إلى ريال مدريد ليتابع حالته الصحية مع طبيبه السابق، وعبد الرزاق حمد الله الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، والمصري أحمد حجازي المُصاب بالتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى، وزكريا هوساوي المُصاب بالعضلة الألوية اليسرى.

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