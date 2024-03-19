توابع زلزال الاغتصاب الجماعي في الأرجنتين .. حبس أربعة لاعبين وفسخ عقودهم!

تصنيف القضية اعتداء جنسي متعمد ومؤلم

قررت إدارة نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني فسخ عقود اللاعبين الأربعة المتهمين بارتكاب جريمة الاغتصاب ضد فتاة عمرها (24 عامًا).

وتقدمت الضحية بشكوى إلى وحدة المدعي العام، اتهمت فيها كل من أبيل أوسوريو، خوسين فلورنتين، بريان كوفري وسيباستيان سوسا، لاعبي فريق سارسفيلد، بالاعتداء الجنسي الجماعي عليها يوم 3 مارس الجاري.

وأصدر نادي سارسفيلد بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين أكد فيه تعليق عقود الرباعي المذكور مسبقًا، والذي يخضع للتحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي المزعوم.

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وكان خوان روبلز أحد أعضاء فريق المحاماة الخاص بالمدعية، قد أكد أعلن المدعي العام قرر وضع اللاعبين الأربعة في الحبس الاحتياطي بقسم الجرائم ضد الأفراد في إقليم توكومان.

وأشار دفاع الضحية، إلى أن القضية تم تصنيفها على أنها "اعتداء جنسي متعمد ومؤلم من قبل شخصين أو أكثر"، ولذلك تم إجبار المتهمين الأربعة على تسليم عينات الحمض النووي وهواتفهم المحمولة للحصول على الأدلة ضمن تحقيقات القضية.

ويُزعم أن الأحداث وقعت يوم الأحد 3 مارس الجاري، عندما كان الفريق في المدينة الواقعة شمال غرب الأرجنتين لمباراة في كأس الرابطة ضد أتلتيكو توكومان.