تهور حتى الخامسة .. ألفيش يحتفل بخروجه من السجن بأغرب طريقة ممكنة!

المدافع البرازيلي لا يتعلم أبدًا

بعد فترة قصيرة من مغادرته للسجن بكفالة، قرر داني ألفيش الاحتفال بهذا الأمر بأكثر طريقة تمثله على الإطلاق، وهي الاحتفال حتى الخامسة صباحًا.

ألفيش تم القبض عليه مطلع العام الماضي في برشلونة بسبب اتهامه باغتصاب فتاة بأحد الملاهي الليلية، وقضى 14 شهرًا في السجن، قبل أن يخرج مؤخرًا بكفالة قدرها مليون يورو.

ورغم أن هذه الحرية مؤقتة، وأن ألفيش تمت إدانته ويواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات ونصف، إلا أن صحيفة "كورييري ديلو سبورت" قالت إنه قام بتنظيم حفلًا صاخبًا للاحتفال بعيد ميلاد والده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن ألفيش أقام هذا الحفل يوم الثلاثاء الماضي، واستمر حتى الخامسة صباحًا بحضور الأهل والأصدقاء، للاحتفال بوالده من ناحية وكذلك للتمتع بحريته من ناحية أخرى بعد قضاء فترة طويلة خلف القضبان.

جدير بالذكر أن حرية مدافع برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق تبقى مقيدة لحين الفصل في الاستئناف على الحكم الصادر ضده، لأن السلطات منعته من مغادرة إسبانيا، بعدما صادر النظام القضائي جوازات سفره عند خروجه بكفالة.