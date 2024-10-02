بتهمة سرقة هاتف.. الشرطة الإسبانية تعتقل لاعب مانشستر سيتي!

ماذا حدث في الملهى الليلي؟

تعرض البرتغالي ماتيوس نونيز لاعب وسط مانشستر سيتي لموقف معقد أثناء تواجده في ملهى ليلي بالعاصمة الإسبانية مدريد الشهر الماضي.

وفي حوالي الساعة الخامسة صباح يوم 8 سبتمبر الماضي، ألقت الشرطة القبض على اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، بعد اتهامه بسرقة هاتف محمول.

وذكرت صحفية "إل موندو" أن نونيز واجه اتهامات بسرقة هاتف أحد الأشخاص (58 عامًا) حاول التقاط صورة له دون إذن في مراحيض الملهى الليلي.

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ويقال إن نونيز خطف الهاتف في نوبة غضب ورفض إعادته، قبل أن تصل الشرطة وتلقي القبض على لاعب وولفرهامبتون السابق، وتنقله إلى مركز الشرطة وهو مقيد اليدين.

وأوضحت الصحفية أنه "تم إطلاق سراح لاعب السيتي بعد ساعات احتجازه، علمًا بأنه من المتوقع أن يواجه اتهامات ومحاكمة بشأن الحادث".

وشارك نونيز في 6 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات بإجمالي 227 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر.