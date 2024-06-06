تهديد صريح لميسي ورفاقه .. عملاق أمريكي يستعين بـ"صديق العمر" لخطف ليفاندوفسكي

هل يتخلى فليك عن لاعبه المفضل؟

سيكون الدوري الأمريكي أحد المنافسين الكبار على استقطاب نجوم أوروبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، وهذه المرة الدور سيكون على أحد نجوم برشلونة.

وفتح انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصديقيه لويس سواريز وجوردي ألبا، إلى إنتر ميامي الأمريكي، الباب أمام النجوم للانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، تخطط إدارة نادي لوس أنجلوس جالاكسي، للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأشارت إلى أن النادي القادم من كاليفورنيا، يريد أيضًا التعاقد مع زميله السابق في بوروسيا دورتموند، ماركو رويس، الذي أعلن انتهاء رحلته مع وصيف بطل أوروبا، بنهاية الموسم المنصرم.

ويهدف ليفاندوفسكي (35 عاما)، أن يكون قطعة مهمة في مشروع هانز فليك الجديد للبارسا، والذي يأمل أن يكرر معه النجاحات التي حققها في بايرن ميونخ، حيث ينتهي عقده مع برشلونة في 2026، لكن يبدو أن هناك تغييرًا محتملًا في المشهد.

وأوضحت "آس" في نسختها الأمريكية، أن روبرت ليفاندوفسكي سيكون الحلم الكبير لفريق لوس أنجلوس جالاكسي، حيث سيمنح الفريق نقلة نوعية بعد بضع سنوات صعبة، خصوصًا لو نجح في الجمع بينه وبين صديقه السابق رويس.

وختمت بأنه من الصعب وصول ليفاندوفيسكي إلى لوس أنجلوس هذا الصيف، لكن إذا لم تتم الصفقة، فسيواصلون العمل على تحقيقها في عام 2025.