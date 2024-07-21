تهديد داعشي.. الكشف عن تفاصيل إحباط محاولة إرهابية قبل نهائي اليورو!

تهديد إرهابي قبل نهائي يورو 2024...

تمكن ضباط الشرطة الألمانية، من إحباط محاولة إرهابية قبل نهائي بطولة يورو 2024، والتي نجح المنتخب الإسباني في الفوز بها على حساب نظيره الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن القوات الخاصة الألمانية، تمكنت من إحباط الهجوم الإرهابي بنجاح، بعد سلسلة من المداهمات شهدت إلقاء القبض على ثلاثة من المشتبه بهم.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة، نفذت تلك المداهمات في مدينة بوتسدام، حيث كانت تبحث عن خمسة رجال معروف أن انتمائهم إلى "تنظيم داعش"، وتم تصويرهم في أكثر من مكان قبل القاء القبض عليهم.

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ووفقًا للتقارير فإن المشتبه بهم كانوا تحت المراقبة قبل المباراة بأيام، وتم إطلاق سراحهم بعد القبض عليهم بفترة لحين انتهاء التحقيقات.

جدير بالذكر أن بطولة اليورو، شهدت تدابير أمنية غير مسبوقة لحماية الجماهير والفرق المشاركة من التهديدات الإرهابية، في ظل تلقي الشرطة أكثر من بلاغ بوجود خطر محتمل.