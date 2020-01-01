تهديد جديد من "فيفا" لاتحاد جدة بشأن بريجوفيتش

اتحاد جدة يسعى لسداد الدفعة الأخيرة من صفقة بريجوفيتش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن عقوبة محتملة جديدة على نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين.

فيروس كورونا ضرب الأنشطة الرياضية حول العالم خلال الفترة الأخيرة، وعلق معظمها خوفًا على جميع عناصر اللعبة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن فيفا أمهل الاتحاد مدة 45 يومًا من أجل سداد الدفعة الأخيرة من صفقة ألكسندر بريجوفيتش لباوك اليوناني.

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وأشارت التقارير إلى أن هناك عقوبة محتملة من الفيفا في حال عدم سداد الدفعة خلال الفترة المحددة، بالإيقاف في 3 فترات متتالية من تسجيل لاعبين محترفين.

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وتتمثل الدفعة الأخيرة للنادي اليوناني 2.5 مليون يورو، وهو ما تبقى من مقابل انتقال بريجوفيتش إلى الاتحاد حسب طريقة السداد المتفق عليهم.

ويسعى الاتحاد في إنهاء الأزمة دون التعرض للإيقاف خلال الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استعادة أداء الفريق.