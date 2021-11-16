تهديدات بقتل زوجة مدافع المكسيك بعد الخسارة من الولايات المتحدة

كشف النجم المكسيكي لويس رودريجيز عن تعرض أفراد عائلته لتهديدات بالقتل، بعد الخسارة من الولايات المتحدة الأمريكية في تصفيات كأس العالم.

المكسيك خسرت بثنائية نظيفة أمام المنتخب الأمريكي، لتصبح حظوظها مهددة في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وهو ما دفع بعض الجماهير المكسيكية إلى توجيه غضبها إلى عائلات بعض اللاعبين الذين فشلوا في تقديم المستوى المطلوب على أرض الملعب ومنهم رودريجيز.

وقال الظهير المخضرم إن زوجته تلقت تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهزيمة المخيبة للآمال.

وقام اللاعب بالرد على أحد المسيئين لزوجته قائلًا:"ميجيل، أنا زوج التي قمت بمراسلتها، أفهم أن عملي مع المنتخب قد يكون محل تساؤلاتكم، أنا لا أبرر ذلك لكني أتفهمه".

وأضاف:"أطلب منك عدم مراسلة زوجتي مرة أخرى، الحديث عن الاغتصاب والقتل يبدو قاسيًا للغاية، نحن لا نستحق ذلك يا ميجيل، أتمنى أن يكون هذا الأمر قد انتهى الآن".

ومن جانبه أوضح رودريجيز في رسالة أخرى:"أنا آخذ السلبيات والإيجابيات في الاعتبار، كرة القدم كانت وستظل دائمًا بمثابة الحلم الذي يتحقق بالنسبة لي والرحيل عن المنتخب ليس ضمن خياراتي".

يذكر أن المكسيك تتساوى مع الولايات المتحدة في النقاط بالتصفيات بعد سبع مواجهات، وتتقدم بنقطة على كندا، ولديها سبع مباريات أخرى لحسم التأهل إلى المونديال.