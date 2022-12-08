تنبأ بوفاة الأميرة ديانا.. شخص كندي يتوقع الفائز بكأس العالم

حرب الفوكلاند تعود من جديد

أنتوني كار هو مواطن كندي عمره 79 تنبأ بالعديد من الأحداث الهامة مثل ما حدث في 11 سبتمبر ووفاة الأميرة ديانا، وحان الوقت لتوقعه الفائز بكأس العالم.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أجرت حوارًا مع أنتوني الذي أصبح يكسب لقمة العيش من التنبؤ بالأحداث، وحملت تصريحاته مفاجأة سارة للمنتخب الإنجليزي.

وقال أنتوني خلال حديثه:"لست من أشد المعجبين بكرة القدم، ولكن عند حديثي إلى صديقي ومديره، أخبراني بالكثير من الأشياء التي تحدث في مونديال قطر، ووقتها ظهرت في ذهني ومضات من حرب الفوكلاند التي وقعت في 1982".

وأضاف:"شيء من هذا الوميض بدا مألوفًا جدًا بالنسبة لي، لذلك أشعر أن الصراع سيتجدد بين إنجلترا والأرجنتين، ولكن هذه المرة على أرض الملعب، وأتوقع انتصار إنجلترا في النهاية مثلما حدث في الحرب".

وتابع:"لم أشعر أبدًا بمثل هذا الشعور القوي تجاه أي شيء منذ توقعي أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية".

جدير بالذكر أن إنجلترا تلعب ضد فرنسا في ربع نهائي المونديال، بينما تلعب الأرجنتين ضد هولندا، ويمكنهما مواجهة بعضهما البعض في النهائي وفقًا لخريطة المنافسة على اللقب.