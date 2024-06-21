"يمكنك أن تنام مستريحًا الليلة يا بلاتيني" .. جريزمان يرفض الهدايا الفرنسية ويترك شباك هولندا نظيفة!

ماذا أهدرت يا جريزمان؟

يجد نفسه أمام الحارس فيربروجين في أكثر من مناسبة، فيتعثر ويسدد برعونة، ويحرم المنتخب الفرنسي من فرص محققة، ليجبر الديوك على الوقوف أمام الطواحين دون صياح، وينهي موقعة أوروبية بالتعادل السلبي.

وأمام أنظار 40 ألف مشجع، على ملعب ريد بول في لايبزيج، تعادل المنتخب الفرنسي، حامل لقبي 1984 و2000، مع نظيره الهولندي، دون أهداف، في قمة المجموعة الثانية، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة حتى 14 يوليو المُقبل.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز ما قدم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أكثر اللاعبين حفاظًا على موقعه في كتيبة المدير الفني ديدييه ديشان، في مباراة هولندا..

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مهرجان الفرص الضائعة

وأهدر نجم أتلتيكو مدريد، أكثر من فرصة محققة أمام المرمى الهولندي، وكانت بدايتها في الدقيقة الرابعة، بتسديدة مباغتة تصدى لها الحارس، ثم الدقيقة 14 التي أهدر فيها جريزمان فرصة لا تعوض، بتمريرة من رابيو داخل منطقة الجزاء، ليتعثر أنطوان ويفشل في استغلال الفرصة بإيداعها في الشباك.

ولم يكتفِ جريزمان بهذا الأمر، بل واصل عروضه في إهدار الفرص، في الدقيقة 65، بعد استقبال تمريرة رائعة من نجولو كانتي، ليصبح وحيدًا لوهلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة لم تكن قوية بالشكل الكافي، ليوجهها الحارس بجوار القائم الأيمن بقليل.

وخاض أنطوان جريزمان 9 مواجهات أمام هولندا، خلال 130 مباراة دولية بقميص المنتخب الفرنسي، سجل خلالها 3 أهداف، وكان آخرها في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، في لقاء انتهى بفوز الديوك بنتيجة (4-0)، في مارس 2023.

ومع بقائه داخل الملعب طوال دقائق المباراة، وجه جريزمان 3 تسديدات على المرمى، وأخرى خارج المرمى، كما لمس الكرة 57 مرة، وقدم تمريرات صحيحة بنسبة 85%، فيما أبدى أنطوان عدم خبرة في الكرات العرضية، بعدما فشل في إرسال 6 عرضيات بشكل صحيح.

رقم بلاتيني لا يزال صامدًا

وأصبح أسطورة الكرة الفرنسية، ميشيل بلاتيني، قادرًا على النوم هنيئًا لليلة أخرى، بعدما اطمأن على رقمه القياسي صامدًا، بوصفه الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي في تاريخ بطولات كأس الأمم الأوروبية، برصيد 9 أهداف، سجلها جميعًا في نسخة 1984.

ولم ينجح جريزمان في هز الشباك، للمباراة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند 7 أهداف في كأس أمم أوروبا، بعدما سجل 6 أهداف في نسخة 2016، وهدفًا وحيدًا في نسخة 2020.

ورغم ذلك، إلا أن جريزمان لا يزال يمتلك الفرصة نحو معادلة رقم بلاتيني، بل وتحطيمه أيضًا، مع تبقي مباراة لفرنسا أمام بولندا في الجولة الثالثة، فضلًا عن اقتراب الديوك من العبور إلى دور الـ16، حيث يحتل وصافة المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن هولندا المتصدرة، فيما تأتي النمسا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم بولندا بلا نقاط.