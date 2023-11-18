تم حسم الأمر .. تأكيد عقوبة لويس روبياليس بعد قبلته الشهيرة في كأس العالم للسيدات!

تأكيد عقوبة روبياليس وإيقافه عقب فضيحة تقبيل جيني هيرموسو...

أقرت محكمة التحكيم الرياضية، الحكم الصادر لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، في أعقاب فضيحة تقبيل جيني هيرموسو نجمة منتخب إسبانيا للسيدات أثناء التتويج بلقب كأس العالم 2023.

وبحسب التقرير الذي ذكره موقع " Relevo" فإن محكمة التحكيم الرياضية، أقرت إيقاف روبياليس ومنعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات.

وكان قرار اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يشمل عدم المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالنظر إلى انتهاكه المادة 13 من قانون "فيفا" التأديبي.

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ويخضع لويس روبياليس، حاليَا للتحقيق من السلطات الإسبانية، بتهمة الإكراه والاعتداء الجنسي، بعد قبلته لجيني هيرموسو، عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في الصيف الماضي.