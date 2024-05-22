"الأولوية ليست للهلال" .. وليد الفراج يكشف عن مفاجأة حول أزمة التتويج بلقب دوري روشن

تعرف على تفاصيل قرار رابطة دوري روشن بإقامة الحفل في ملعب المملكة أرينا

SHAHID

كشف الإعلامي وليد الفراج عن مفاجأة بشأن احتفال الهلال ببطولة دوري روشن السعودي، وإقامته على ملعب المملكة أرينا.

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وأعلنت رابطة دوري المحترفين بشكل رسمي، عن إقامة حفل تتويج الهلال ببطولة الدوري يوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، وذلك بعد أن تعذرت إقامة مباراة الزعيم ضد الطائي على نفس الملعب.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "الاتفاق بين الهيئة العامة للترفيه ونادي الهلال ينص على أن الملعب الأولوية فيه ستكون للأحداث الكبرى التي تستضيفها روزنامة هيئة الترفيه، سواء الملاكمة أو الحفلات أو المصارعة".

وأضاف: "إذا تعارضت مباراة للهلال مع ارتباطات الملعب بفعاليات هيئة الترفيه تنقل المباراة إلى ملعب آخر، وروزنامة الترفيه موجود فيها أن مباراة الهلال والطائي هي آخر مواجهة في الدوري لأن هيئة الترفيه كان ستستلمه من أجل تجهيزه لفعالية أخرى".

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واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "هيئة الترفيه أجلت استلام الملعب لمدة 24 ساعة، لتجهيزه لحدث سيقام يوم 1 يونيو القادم بسبب تتويج الهلال يوم الجمعة".

SHAHID