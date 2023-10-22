تمهيدًا لقدوم لويس سواريز؟ مدرب إنتر ميامي يؤكد رحيل "صديق" ميسي عن الفريق

تاتا مارتينو كشف عن تغيير مثير في خطط إنتر ميامي..

يبدو أن نادي إنتر ميامي يستعد بالفعل لفكرة قدوم الأوروجوياني لويس سواريز لمزاملة الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد، وذلك بعد تصريحات تاتا مارتينو مدرب الفريق.

المدرب الأرجنتيني أكد في تصريحات أدلى بها بعد خسارة إنتر ميامي في مباراته الأخيرة للموسم المنتظم لدوري القسم الشرقي في الدوري الأمريكي، أن الفنزويلي جوزيف مارتينيز مهاجم الفريق سيرحل.

وأوضح تاتا مارتينو بكل صراحة سبب عدم ضم مارتينيز إلى قائمة إنتر ميامي أمام شارلوت إف سي، حيث قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "جوزيف لم يسافر لأنه من الصعب عليه الاستمرار في النادي الموسم المقبل".

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وأضاف: "كنا نتحدث عن ذلك، ووجدنا أن الشيء الأكثر حكمة هو ما تقرر، وأنه لا ينبغي له أن يسافر إلى هذه المباراة الأخيرة ويتحمل مخاطر غير ضرورية".

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واختتم تاتا مارتينو: "جوزيف مارتينيز لن يستمر معنا الموسم المقبل".

ومع حدوث الأمر، فسيخسر ليونيل ميسي واحدًا من أكبر حلفائه في غرفة تبديل الملابس في إنتر ميامي.

وبالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، يعد الفنزويلي جوزيف مارتينيز أحد اللاعبين الذين كونوا صداقات مع الأرجنتيني.

لكن ومع تأكيد رحيل لويس سواريز عن جريميو البرازيلي في ديسمبر المقبل، فإن كل شيء يشير إلى أن الأوروجوياني سيجتمع مرة أخرى مع ميسي.