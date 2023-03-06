تمهيدًا لإقالة الإيطالي؟ اجتماع عاصف بين فلورنتينو بيريز وكارلو أنشيلوتي بعد التعادل ضد ريال بيتيس

فلورنتينو بيريز يعقد اجتماعًا مطولًا مع أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني..

أجرى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد محادثة مطولة مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي، في أعقاب التعادل السلبي المخيب مساء الأحد مع ريال بيتيس في الجولة 24 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد فقد نقطتين ثمينتين في صراعه مع برشلونة على لقب "لا ليجا" بعد التعادل مع ريال بيتيس، ليبتعد "البلوجرانا" بفارق تسع نقاط في الصدارة.

صحيفة "Relevo" الإسبانية أكدت أن بيريز نزل إلى غرف الملابس، وأجرى حديثًا طويلًا مع أنشيلوتي خارج غرفة لاعبي ريال مدريد.

التقرير أشار إلى أن بيريز ليس معجبًا بعدد من القرارات التي اتخذها المدرب الإيطالي في المباريات الأخيرة، لكن دون التطرق إلى احتمالية إقالة أنشيلوتي من منصبه في الوقت الحالي.

حديث بيريز مع أنشيلوتي تسبب في تأخير ظهور الإيطالي في غرفة الصحافة في ملعب "بينيتو فيامارين"، وعلى عكس المعتاد تحدث بعد التشيلي مانويل بيليجريني مدرب أصحاب الأرض.

الأجواء توترت في ريال مدريد منذ خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، والتي جعلت بيريز غاضبًا للغاية، حيث كانت الأوضاع متأزمة بحق في رحلة العودة إلى إسبانيا.

التقرير أشار إلى أن بيريز لم يكن راضيًا عن تشكيل الفريق أو التغييرات التي أجراها أنشيلوتي خلال مباراة "ديربي مدريد" أمام أتلتيكو في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

بيريز كان يعتبر أن مباراة أتلتيكو مدريد مواجهة رئيسية لمواصلة القتال من أجل لقب "لا ليجا" لكن الفريق اكتفى بالتعادل.

ريال مدريد فقد أربع نقاط في آخر مباراتين، وهو ما جعل الأمور معقدة في سباق لقب الدوري الإسباني، ومع إضافة الهزيمة في كلاسيكو نصف نهائي كأس الملك، فإن غضب بيريز من أنشيلوتي يتضاعف في الأيام الأخيرة.