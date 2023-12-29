تمرد كريم بنزيما؟ .. قرار صادم من مارسيلو جاياردو قبل مواجهة الاتحاد والطائي

أزمة جديدة في الاتحاد بطلها كريم بنزيما

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اتخذ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، قرارًا صادمًا قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الطائي.

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الاتحاد يواجه الطائي، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، استبعد جاياردو، النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الاتحادي، من قائمة مباراة الطائي، المقررة مساء الغد.

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الصحيفة كشفت عن أن استبعاد بنزيما من قائمة الاتحاد؛ جاء بعد غياب اللاعب، عن العديد من الحصص التدريبية، التي أجراها الفريق بعد الخسارة التاريخية أمام النصر، بخمسة أهداف لاثنين، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 17 بمسابقة الدوري.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتغيب فيها المهاجم الفرنسي، عن الحصص التدريبية لنادي الاتحاد، منذ الانضمام إلى الفريق، في صيف 2023.

ولم يتضح - حتى الآن - هل غياب كريم بنزيما، عن عديد الحصص التدريبية بعد كلاسيكو النصر؛ بسبب الإصابة، أو أنها لأمور أخرى متعلقة بتمرد اللاعب، خاصة أنه يعيش أيامًا عصيبة داخل نادي الاتحاد.

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