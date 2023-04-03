"تمرة وكوب ماء".. جماهير باريس سان جيرمان تدافع عن حقوق اللاعبين المسلمين

تهاني سليم
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PSG fans vs MonacoGetty
باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1ليونباريس سان جيرمان vs ليون

جماهير باريس سان جيرمان تدافع عن حقوق اللاعبين المسلمين في الصوم

هاجمت جماهير نادي باريس سان جيرمان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمنعه إيقاف المباريات في البطولة كي يتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار.

ورفعت جماهير باريس لافتة كتب عليها "تمرة وكوب ماء كابوس الاتحاد الفرنسي".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أصدر بيانًا قبل أيام بمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين على غرار ما يحدث في إنجلترا.

وزادت الأمور سوءًا في فرنسا باستبعاد المدافع الجزائري جوين هاجام من قائمة نانت التي واجهت ريمس أمس الأحد لأن المدافع الشاب رفض الانصياع لأوامر مدربه والإفطار. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

على الجهة المقابلة لم تهاجم جماهير باريس الاتحاد الفرنسي وحده، بل أطلقت صافرات استهجان ضد لاعبها الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة مليئة بالأحداث انتهت بهزيمة فريقها على ملعبه بهدف من ليون.

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