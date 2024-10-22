ماذا قال النجم الفرنسي؟

أكد النجم الفرنسي بول بوجبا الأنباء التي ترددت بشأن دخوله عالم التمثيل، في ظل إيقافه عن ممارسة كرة القدم بداعي تعاطي المنشطات.

وكان بوجبا قد تعرض للإيقاف 4 سنوات، قبل أن يستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، والتي خفّضت العقوبة إلى إيقاف 18 شهرًا فقط.

وظهر النجم الفرنسي وهو يعتلي السجادة الحمراء في قصر باث في باريس إلى جانب زوجته زولاي، أثناء حضور العرض الأول لفيلم "4 Zéros"، كما كتب عبر حسابه على إنستجرام: "سعيد للغاية بالظهور في فيلم 4 Zeros ".

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وذكرت تقارير صحفية أن "لو باريزيان" الفرنسية، أن صاحب الـ31 عامًا سيظهر في فيلم المخرج فابيان أونتينينتي، كمُعلم للاعبي كرة القدم الشباب.

وحسب تقارير صحفية، فإن بوجبا لن يكمل مسيرته مع يوفنتوس، على أن يسمح له بخوض التدريبات في يناير المقبل، على أن يعود رسميًا للمباريات في مارس 2025.