تمت للأهلي؟ بيان هام من سالزبوج بخصوص يايسله

أحمد رفعت
Matthias Jaissle Red Bull Salzburg 2021-22Getty Images
الأهليدوري روشن السعوديانتقالات

الأهلي في طريقه للتعاقد مع مدرب جديد

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يبدو أن الأهلي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن مدربه الجديد، بعد مفاوضات عديدة خلال الفترة الماضية، مع عدة مدربين من أجل تدريب الراقي.

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الأهلي يبحث عن مدرب جديد لقيادته، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل عن الفريق بعد إعادته إلى دوري روشن للمحترفين، بعد الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ونشر نادي سالزبورج عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بيانًا يكشف فيه عن رحيل المدرب ماتياس يايسله خلال الوقت الحالي.

وكتب النادي النمساوي عبر حسابه: "رسميًا.. رحل المدرب ماتياس يايلسه عن فريق سالزبورج خلال الوقت الحالي".

ومن المتوقع أن يُعلن الأهلي خلال الساعات المقبلة، عن التعاقد مع يايسله من أجل تدريبه، لقيادة الفريق خلال الاستعداد للموسم الجديد 2023-2024.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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59603 الأصوات