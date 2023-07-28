تمت للأهلي؟ بيان هام من سالزبوج بخصوص يايسله

الأهلي في طريقه للتعاقد مع مدرب جديد

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يبدو أن الأهلي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن مدربه الجديد، بعد مفاوضات عديدة خلال الفترة الماضية، مع عدة مدربين من أجل تدريب الراقي.

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الأهلي يبحث عن مدرب جديد لقيادته، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل عن الفريق بعد إعادته إلى دوري روشن للمحترفين، بعد الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ونشر نادي سالزبورج عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بيانًا يكشف فيه عن رحيل المدرب ماتياس يايسله خلال الوقت الحالي.

وكتب النادي النمساوي عبر حسابه: "رسميًا.. رحل المدرب ماتياس يايلسه عن فريق سالزبورج خلال الوقت الحالي".

ومن المتوقع أن يُعلن الأهلي خلال الساعات المقبلة، عن التعاقد مع يايسله من أجل تدريبه، لقيادة الفريق خلال الاستعداد للموسم الجديد 2023-2024.

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