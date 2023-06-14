تمامًا كما يفعل في الملعب.. يانيك كاراسكو يراوغ أسئلة برشلونة!

الجناح البلجيكي لم يقدم إجابة واضحة

تحدث يانيك كاراسكو عن مستقبله خلال معسكر المنتخب البلجيكي في الوقت الراهن، وتطرق بالتحديد إلى الأقاويل التي تربطه بنادي برشلونة الذي يملك بندًا في صفقة أنطوان جريزمان يسمح له بالحصول على كاراسكو قبل الشتاء المقبل مقابل دفع 18 مليون يورو.

كان جناح أتلتيكو شديد التحفظ في تصريحاته لتجنب الغضب الجماهيري من أتلتيكو مدريد، رغم أنه أوضح أن مستقبله أكثر انفتاحًا من أي وقت مضى.

وقال في تصريحات لإذاعة "آر تي إل" البلجيكية: "لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن ذلك لأنه لا يزال أمامي عام في عقدي وأنا أركز حاليًا مع منتخب بلجيكا، سنعود للإجازة فيما بعد وبعد ذلك سنفكر فيما قد يحدث".

أشار الجناح إلى أنه "مهما قيل، أرى نفسي أقوم بالموسم التحضيري مع أتلتيكو، أنا سعيد في النادي، لكنك لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث كل صيف".

وأكد: "إذا حدث شيء ما، فسنبلغ أتلتيكو وسنسعى إلى الحل الأفضل لجميع الأطراف".

وأضاف كاراسكو أنه "في الأسابيع المقبلة سيحين الوقت للتفكير في وصول عرض أم لا، قد يصل هذا العرض وقد يكون هناك تمديد للعقد مع أتلتيكو أو يمكنني إكمال السنة المتبقية من عقدي، كل شيء سوف يتم تقييمه".