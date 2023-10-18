تلوين الأخضر السعودي؟ "أمر يزيد من الاطمئنان قبل كأس آسيا"

اتهامات بأن هناك رغبة في تلوين المنتخب السعودي بلاعبي فريق دون باقي الفرق

تلقى المنتخب السعودي الكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب نتائجه غير المقنعة تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، ولكن هناك من أكد على أن تلك الانتقادات أمر مطمئن!

وخاض الأخضر مباراتين في معسكر لاقوس البرتغالية، الأول أمام نيجيريا وانتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، والثاني أمام مالي وخسرت السعودية 3-1.

ونشر الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهشبول عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أنه كلما زادت الانتقادات شعر بالاطمئنان أكثر على الأخضر.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "كلما زاد انتقاد المدرب ولاعبي المنتخب ورجعنا لموال تلوين المنتخب، اطمئن أكثر على منتخبنا".

واختتم الهشبول تغريدته قائلًا: "علمنا الزمن أنهم دائمًا خطأ، وآخر شيء يهمهم المنتخب، لذلك وضع منتخبنا جيد، وهي مجرد مباريات ودية لا تقدم ولا تؤخر".