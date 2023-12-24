تلميح لفريقه الجديد، عرض زواج و"ألو" جيسوس .. سلمان الفرج يُثير الجدل من جديد

قائد الهلال يتفاعل مع جمهوره عبر سناب شات

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يعيش سلمان الفرج قائد الهلال موسمًا جدليًا في 2023-2024، حيث ارتبط مؤخرًا بالكثير من الأخبار خارج الملعب أكثر من تلك المتعلقة بأدائه دخله.

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دور الفرج الفني في الهلال تراجع هذا الموسم، شأنه شأن جميع النجوم السعوديين المحليين، بسبب ثورة الانتقالات التي ميزت دوري روشن السعودي الصيف الماضي، وقد أدى ذلك مؤخرًا لخلاف بينه وبين المدرب جورج جيسوس انتهى بجلسة صلح واعتذار من جانب اللاعب.

الفرج ارتبط بعد تلك الأزمة بالرحيل عن الهلال وقد حُدد الاتحاد كالوجهة الأكثر احتمالًا، وقد رأى العديد من الجمهور أن الفرج عزز تلك الفرضية بوضعه قلب أسود على صورة له مع أحد الأطفال عبر حسابه الرسمي على سناب شات اليوم الأحد.

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الجمهور كتب للفريق معتبرًا ذلك القلب الأسود تلميحًا قويًا لانتقاله للاتحاد خلال يناير القادم، وهو ما أدهش اللاعب وجعله يصف صاحب تلك الأفكار بالمحقق كونان، وقد رد على مشجع قال له أنه حلم بتواجده مع الاتحاد بضحكة طويلة والقول "حلم عادي".

أحد المشاركين في تفاعل الفرج مع جمهوره حاول استفزازه بقوله "ألو جيسوس" فرد الفرج بهدوء وضحك "أعطيك رقمه"، فيما طالبه آخر بالهدوء فأكد اللاعب أنه دومًا ما يتحلى بالهدوء، وأخيرًا عرض عليه أحدهم أن يُزوجه فأجاب "تم بندق عليك".

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