"تلقى 5 عروض" .. خطة جديدة من النصر بعد رغبة لاعبه في الرحيل!

النصر يتحرك بعد العروض العديدة للاعب الفريق

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يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي، على التوصل إلى اتفاق جديد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ لـ"ضمان" بقائه والحفاظ عليه، بعد أن أعرب اللاعب عن رغبته في الرحيل.

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هذا اللاعب؛ هو الجناح الشاب خالد الغنام، الذي أبدى رغبة في الرحيل عن النصر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ بسبب ابتعاده عن المباريات، وخروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد الجدي، مساء اليوم الأربعاء، ترغب الإدارة النصراوية، في تجديد عقد الغنام، والذي ينتهي مع الفريق الأول في صيف عام 2025.

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الجدي كشف عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، عن أن النصر، يفضل إعارة الجناح الشاب إلى أي فريقٍ آخر في دوري روشن السعودي، حال تجديد عقده.

وأعلن الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي، تلقي خالد الغنام، عروضًا من 5 أندية سعودية، ترغب في التعاقد معه بشكل رسمي.

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جدير بالذكر أن الغنام البالغ من العمر 23 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2020، قادمًا من نادي القادسية السعودي؛ مسجلًا 10 أهداف وصانعًا 12 آخرين، في 105 مباريات رسمية مع الفريق، منذ ذلك الوقت.

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