تكرار سيناريو مبابي "مستحيل".. حكيمي يدير ظهره لريال مدريد!

ما خطة باريس؟

يواجه ريال مدريد مشكلات كبرى فيما يتعلق بقائمته الدفاعية، وخاصة في مركز الظهير الأيمن، في ظل الإصابة الكبيرة لداني كارباخال، والتي ستبعده حتى نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يستهدف استعادة المغربي أشرف حكيمي، في صفقة مجانية عام 2026، بعد انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، ذكرت أن "باريس يسعى لعدم تكرار سيناريو انضمام كيليان مبابي لريال مدريد، لذا يعمل منذ أسابيع على تمديد وتحسين عقد المدافع المغربي".

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وأضافت: "المفاوضات تطورت بين الجانبين، في انتظار الانتهاء منها بشكل إيجابي قبل نهاية العام الجاري، والمدافع المغربي يشعر بالراحة في باريس، وإذا تم حل التفاصيل المالية، فليس لديه نية للانضمام إلى مشروع صديقه كيليان في مدريد".

وختمت: "هناك شعور جيد بين حكيمي ولويس إنريكي مدرب باريبس، لذا يتعين على ريال مدريد التفكير في أهداف جديدة إذا أراد استبدال كارباخال في المستقبل بظهير آخر".