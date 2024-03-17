تكرار سيناريو كيليان مبابي .. ليني يورو يتمسك بالانتقال إلى ريال مدريد

نادي ليل يتمسك بالحصول على 100 مليون يورو للتخلي عن مدافعه الشاب

يبدو أن مسلسل النجم كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان قد يتكرر مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع المدافع الشاب ليني يورو، الذي يتمسك بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني!

مبابي أخبر باريس سان جيرمان بأنه لن يُجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك لأنه يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن ليني يورو مُصّر على الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في ظل رغبة النادي الإسباني في الحصول على خدماته، حيث يطلب ناديه ليل الفرنسي الحصول على 100 مليون يورو للموافقة على الصفقة.

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وأضافت الصحيفة أن يورو صاحب الـ18 عامًا يواجه ضغوطًا من قبل إدارة نادي ليل، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، ولكن اللاعب يرفض ويُريد الموافقة على الانتقال إلى ريال مدريد.

وأصبح ليني يورو على قناعة تامة بأن ليل سيرضخ في النهاية لرغبته، وسيوافق على بيع عقده إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، كما أكدت الصحيفة.

وهناك العديد من الفرق التي تُريد التعاقد مع ليني يورو أبرزها تشيلسي الإنجليزي، ولكن تبقى حظوظ ريال مدريد هي الأكبر، حيث يُريد النادي الإسباني حسم التعاقد مقابل ما بين 30 إلى 40 مليون يورو.