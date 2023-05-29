تكرار تجربة جاريث بيل؟ حل اقتصادي غير مسبوق لإيدين هازارد!

موقف هازارد معقد ولكن...!

أصبح إيدين هازارد كارثة متحركة في خزانة ريال مدريد، اللاعب البلجيكي الدولي يكلف مبالغ ضخم كراتب سنوي دون أي مبرر لتواجده حتى في قائمة الفريق الاولية في معظم المباريات.

اللاعب صاحب ال32 عامًا بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي كشبح ليس له وجود، البلجيكي الذي انضم من تشيلسي في صفقة بقيمة 100 مليون يورو لم يظهر هذا الموسم بشكل متناسق حتة مع الغيابات العديدة في الخط الهجومي للريال.

هازارد يكلف ريال مدريد الكثير من المال، حيث أن راتبه في الموسم يبلغ 28 مليون يورو، وإذا استخدمنا الآلة الحاسبة لحساب الأمر، كل 392 دقيقة قضاها في الملعب هذا الموسم كلفت النادي الأبيض 70,000 يورو، مبلغ كبير مقابل هدف واحد، في مرمى سيلتيك في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا وكان الهدف الثالث في مباراة تم حسمها تقريبًا.

وبحسب تقرير صحيفة "آس" الإسبانية مع تبقي سنة على نهاية عقده لا ينوى هازارد ترك ريال مدريد، من أجل الاستفادة من الراتب الكبير الذي يحصل عليه، بالرغم من ذلك ينوى الريال التخلص منه بوضعه ضمن صفقة تبادلية مع توتنهام لضم هاري كين، أو الحل الثاني والغير مسبوق في العصر الحديث من إدارة الملكي وهو إنهاء عقده عن طريق دفع مبلغ تعويض له عن السنة المتبقية.

وأشار التقرير إلى أن الحل المفروض أمام ريال مدريد لن يكون مكلف إقتصاديًا، حيث أن هازارد هذا الموسم استلم حصته من الحوافز للفوز بالبطولات الثلاث التي فاز بها الفريق (كأس الملك وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية) بعد أن لعب إجمالًا 67 دقيقة في تلك البطولات الثلاث، في الواقع لعبها فقط في كأس الملك وكان ضد كاسيرينو في الدور الأول.

إذا كان ريال مدريد يرغب في إفساح مكان فيقائمة الفريق، فلن يكون لديه سوى هذا الحل، وهو أن يدفع له تعويضًا نهائيًا، لأن هازارد لا يرغب في المغادرة، ويفضل أن يفعل كما فعل جاريث بيل والبقاء حتى الموسم الأخير له، وإكمال عقده حتى لو لم يلعب عملياً واتخاذ قراره المقبل في مسيرته المهنية دون قيود ابتداءً من عام 2024 عندما يبلغ من العمر 33 عامًا.