من هم أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في فيفا 21؟

تعرف على قائمة أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز في فيفا 21، والتي يسيطر عليها ليفربول حامل اللقب بقيادة النجم المصري محمد صلاح

امتدت هيمنة ليفربول على الدوري الإنجليزي الممتاز إلى فيفا 21 مع ستة لاعبين تم اختيارهم في التشكيلة الأساسية لأفضل لاعبي الدوري في اللعبة.

أربعة من الريدز الحائزين على اللقب وخمسة من أفضل اللاعبين من الدرجة الأولى في إنجلترا، مع أليسون في المرمى بتقييم 90 ، وفيرجيل فان ديك في قلب الدفاع بنفس التقييم، بينما ألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون شغلا مركزي الظهيرين في كل جانب بتقييماتهم البالغة 87.

يتباهى فريق المدرب يورجن كلوب أيضًا باثنين من المهاجمين الثلاثة الأساسيين مع محمد صلاح وساديو ماني بتقيم 90 في الجناحين الأيمن والأيسر على التوالي.

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بشكل لا يصدق، يقدم ليفربول اثنين من البدلاء التسعة أيضًا في قائمة الأفضل في الدوري الإنجليزي في فيفا 21، هم روبيرتو فيرمينو وفابينيو - كلاهما في التقييم 87 - يظهران كبديل احتياطي.

مانشستر سيتي لديه ثلاثة لاعبين في التشكيلة الأساسية، وهم كيفن دي بروينه - أفضل لاعب في الدوري بتقييم 91 في خط الوسط، بينما سيرخيو أجويرو (التقييم 89) هو قلب مهاجم الفريق وإيميريك لابورت (87 التقييم) في الدفاع.

يضم ليفربول والسيتي تسعة لاعبين من أفضل 11 لاعب، ونجولو كانتي لاعب تشيلسي (تصنيف 88) وبرونو فيرنانديس من مانشستر يونايتد (تصنيف 87) هم اللاعبون الآخرون الذين ظهروا في الفريق في خط الوسط المكون من ثلاثة لاعبين مع دي بروينه.

ومن بين البدلاء، ثلاثي توتنهام هاري كين وسون هيونج مين وهوجو لوريس، في حين أن بيير إيمريك أوباميانج هو الممثل الوحيد لآرسنال و برونو فيرنانديس هو اللاعب الوحيد من مانشستر يونايتد وغياب بوجبا عن هذه التشكيلة.

أيضًا يوجد من مانشستر سيتي ثلاثة بدائل هم إيدرسون ورحيم ستيرلينج وبيرناردو سيلفا على مقاعد البدلاء.

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