"تقنية الفيديو ضاعفت الأخطاء التحكيمية وجعلتني أعتزل!"

تحدث الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرج عن تقنية "الفار" قائلًا إنها تسببت في زيادة نسبة الأخطاء بالدوري الإنجليزي بالنسبة لقرارات الحكام الأولى.
وقال كلاتنبرج في تصريحات لمنصة "Footy Accumulators" المختصة بمراهنات كرة القدم: "لقد تسببت تقنية الفيديو في قلق الحكام من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.. وتسببت في إضعاف قراراتهم الأولى".
وأضاف: "لقد دفعتني هذه التقنية إلى التفكير في الاعتزال بآخر مواسمي في الصين، شعرت أنني لا أفعل شيئًا كحكم، هناك جزء لدى الحكم يتمثل في قراره الأول، تنهيه هذه التقنية تمامًا وتجعله متأكدًا أن هناك من سيراجع خلفه".
وأردف: "أرى ذلك في الدوري الإنجليزي، أخطاء قرارات الحكام تضاعفت بسبب التقنية لا العكس".
هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟
اختيارات المحررين
- برشلونة.. أسد في الليجا وفي أوروبا نعامة!
- من أضحك سالم الدوسري وروّع سلمان الفرج .. الوجه الآخر لمحمد كنو!
- "هدف للذكرى" .. الأسد إمام عاشور وبداية صاروخية مع الذئاب الدنماركية!
- قمة مدريد وليفربول أم باريس وبايرن؟ القيمة السوقية لأندية دوري أبطال أوروبا
- إنصاف مورينيو و"زحلقة" بلا قيمة .. أين تذهب ألقاب سيتي لو ثبتت تهمة التلاعب؟