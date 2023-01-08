“تقنية الفيديو تفسد كل شيء" .. لاوتارو غاضب ويؤكد إلحاقها الضرر بكرة القدم!

مارتينيز غاضب بسبب نتيجة إنتر ومونزا!

أعرب لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر عن غضبه من طريقة استخدام تقنية الفيديو في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات لصالح "دازون"، وقال لاوتارو: "لقد صنعت فارق كبير للغاية، تلك الحداثة غيرت المباراة بشكل كامل مثلما قال لنا المدرب في غرف الملابس".

وأضاف: "بعد أربع أو خمس سنوات من استخدام تقنية الفيديو لو لم يكونوا يستطيعون أن يعملوا به بشكل جيد فالأمور لن تكون واضحة".

وأردف: "لم أكن في جانب تقنية الفيديو يومًا ولا زلت كذلك حتى يومنا هذا لكننا تأقلمنا، وعليهم استخدامه بشكل جيد وإلا فسيفسد كل شيء".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد تعادل مع مونزا بهدفين لكل فريق مساء السبت، وهو ما ترك الفريق في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.