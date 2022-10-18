تقليل من مانشستر؟ كونتي: خسرت أمام رونالدو وليس يونايتد الموسم الماضي

يشعر أنطونيو كونتي بالقلق من التهديد الذي يمثله كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.

يخشى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنهام من الخطر الذي يمثله البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد قبل مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي. توتنهام يحل ضيفًا على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد مساء الأربعاء، في قمة الجولة 12 لمنافسات موسم 2022-23 من "البريمييرليج". رحلة توتنهام الأخيرة إلى "أولد ترافورد" كانت في مارس الماضي، وحينها سجل رونالدو ثلاثية مذهلة ضد فريق المدرب أنطونيو كونتي، ليحقق مانشستر يونايتد الفوز بنتيجة 3-2. إلا أن رونالدو لم يتمكن في الموسم الحالي من الوصول إلى نفس المستوى، وسط حالة من الصراع مع الهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر، لكن كونتي يصر على أن "صاروخ ماديرا" يظل قادرًا على صناعة الفارق.

ماذا قال كونتي؟

مدرب توتنهام تحدث خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عن مواجهة رونالدو قائلًا: "في الموسم الماضي سجل ثلاثية ضدنا، نحن نتحدث عن لاعب كبير ورائع، إنه لاعب يواصل إحداث الفارق للفريق الذي يلعب فيه".

وأضاف: "أنا معجب جدًا برونالدو، بسبب الاحترافية التي يمتلكها، لكن أتمنى أن يظل هادئًا أمامنا، وألا يفعل مثل الموسم الماضي عندما سجل ثلاثة أهداف".

واختتم كونتي: "خسرنا 3-2، لكننا خسرنا أمام رونالدو وليس أمام مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، أتذكر ذلك جيدًا، لأننا لعبنا مباراة جيدة جدًا".

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ما هو سجل رونالدو ضد توتنهام؟

رونالدو تمكن من تسجيل ثمانية أهداف ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، بما في ذلك ستة أهداف في آخر ثلاث مباريات.

ويعد توتنهام الضحية المفضلة بالنسبة إلى البرتغالي في الدوري الإنجليزي، وهو أكثر فريق سجل ضده أهدافًا.