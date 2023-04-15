تقليلًا للنفقات أم حفاظًا على البيئة؟ .. الكشف عن أسباب استخدام برشلونة للقطار بدلًا من الطائرة!

النادي الكتالوني نشر صور نجومه وهم يستقلون القطار نحو العاصمة الإسبانية مدريد.

النادي الكتالوني نشر صور نجومه وهم يستقلون القطار نحو العاصمة الإسبانية مدريد.

شهدت الأيام الماضي تداول بعض الأنباء عن وجود إجراءات جديدة داخل نادي برشلونة من أجل تقليل النفقات التي يتم إخراجها في أوجه عديدة يمكن الاستغناء عنها.

كان من ضمن تلك البنود التي ذكرت التقارير أن برشلونة سيستغني عنها هو بند استخدام الطيران في السفر إلى مدن إسبانيا أو أوروبا لخوض المباريات.

وأوضحت التقارير في ذلك الوقت أن برشلونة سيقوم باستخدام القطار متى يسمح له ذلك أن يصل إلى وجهته دون إضفاء أعباء على نجوم فريقه.

أول رحلات القطار!

أول رحلة في القطار يخوضها برشلونة بعد خروج تلك الأنباء هي رحلة الذهاب إلى العاصمة الإسبانية مدريد والتي ستشهد مواجهة خيتافي في الدوري.

الرحلة من المفترض أن تأخذ من الفريق حوالي ساعتين ونصف، بدلًا من حوالي نصف ساعة لو كان الفريق قد قام بها بالطائرة.

النادي الكتالوني نشر مقطعًا لتواجد نجومه في محطة القطارات وهم يستقلون القطار المتجه إلى مدريد بالفعل، وظهر فيه مارك أندريه تير شتيجن ورونالد أراوخو وإريك جارسيا وسيرجي روبرتو ورافينيا وغيرهم من النجوم

تقليل نفقات أم للحفاظ على البيئة؟

في نفس الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عديدة عن تقليل برشلونة للنفقات كان هناك دعوات للحفاظ على البيئة وتقليل رحلات الطيران غير الضرورية.

فتم الهجوم سابقًا على ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي لخوضهم رحلات طيران لمسافات قصيرة للغاية كان من الممكن أن يتم استخدام القطار فيها أو أي وسيلة أخرى صديقة للبيئة.

يأتي كل ذلك في ظل محاولات الدول حول العالم لتقليص الانبعاثات الكربونية وبدء بعضهم في بناء مدن كاملة مهيئة فقط من أجل أن كون صديقة للبيئة.

ماذا قال تشافي عن رحلة القطار؟

المدير الفني للنادي الكتالوني أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة خيتافي أن الظروف كانت مناسبة لأخذ القطار لمدريد.

وقال تشافي: "لم نفعل ذلك من قبل، لأن الرحلات كانت أطول، سنأخذ القطار بسبب مشاكل التلوث، ونحن نظن أن تلك المناسبة مثالية لأننا سنلعب بعد الظهيرة".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الأول برصيد 72 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.