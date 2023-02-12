بعد تقليلهم من وصافة المونديال .. سامي الجابر يجلد منافسي الهلال: نستمتع بالضحك عليكم!

الهلال هو أول نادٍ سعودي يحصد ميدالية في كأس العالم، لكنه لم يسلم من السخرية والتقليل بداعي هزيمته الثقيلة في النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 5-3

عادةً ما يترفع سامي الجابر؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، عن الرد على التلاسنات بين الجماهير وبعضها، لكنه هذه المرة قرر الرد بعدما قلل البعض من إنجاز ناديه بحصد فضية كأس العالم للأندية المغرب 2022.

الزعيم احتل وصافة العالم لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية السعودية كافة، بعدما تلقى الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في النهائي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، أمس السبت.

لكن بعض منافسي الهلال، قلل من إنجازه وركزوا على الهزيمة الثقيلة بخماسية، وتحديدًا جمهور النصر الذي ذكّر الهلاليين بأن العالمي سبق له وأن فاز أمام الملكي الإسباني برباعية مقابل هدف وحيد، بينما لم يفلح الأزرق في ذلك.

أمام هذا كتب الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المنافسون في كرة القدم: منافس يحترمك، يقدر تفوقك يعترف بقدراتك يملك أخلاق الفرسان وسيصل يومًا لما وصلت إليه هذا النوع تحترمه و تخشاه، شبه منافس ينصفك مرة ويقلل منك مرات هذا النوع احذر منه ولا تخشاه، نوع ثالث يجير تفوقك للدعم و للحظ هذا النوع استمتع بالضحك عليه".

يذكر أن انتصار العالمي أمام ريال مدريد كان عام 2008م في مهرجان اعتزال الأسطورة ماجد عبد الله، وضم وقتها النصر نجوم من مختلف فرق الدوري السعودي.