اتجاه لتقليص عدد مباريات دوري أبطال أوروبا

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أفاد تقرير بأحد الصحف الإنجليزية باتجاه الاتحاد الأوروبي لتقليص عدد المباريات الخاصة بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في النسخة المقبلة 2020-2021.

وحتى الآن لم يعلن "يويفا" عن الموعد النهائي لاستكمال المتبقي من لقاءات البطولتين عن النسخة الحالية، ويُفترض أن تلعب في أغسطس القادم بعد انتهاء الدوريات المحلية.

وذكرت "تايمز" أن الخطة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي هي تقليص عدد اللقاءات التأهيلية نحو دوري الأبطال والدوري الأوروبي، والتي تُقام في الصيف.

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وتتأهل ستة فرق إلى دوري الأبطال عبر التصفيات، بينما يصل 31 فريقاً عن طريقها إلى دور المجموعات الخاص بالدوري الأوروبي، ليكتمل عقد المتأهلين للبطولتين.

وبحسب التقرير، فيويفا يسعى لجعل التصفيات تُلعب من مباراة واحدة فقط وليس ذهاباً وإياباً كما جرت العادة، أو حتى إلغاء التصفيات بأكملها في ظل ضيق الوقت.

ويفترض أن تنطلق النسخة المقبلة للمسابقتين في أكتوبر المقبل، ولكن تقام التصفيات عادة في شهور الصيف، والتي ستشهد هذا العام استكمال المسابقات المحلية والقارية.

وينتظر أن يُعلن الاتحاد الأوروبي قراره والمواعيد النهائية للعب المسابقات القارية في السابع والعشرين من مايو الجاري باجتماع حاسم ومنتظر.