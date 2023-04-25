تقديم فروض الطاعة ليس كافيًا .. كيليان مبابي حرق جسور الثقة مع ريال مدريد!

ريال مدريد لا يثق في كلمة كيليان مبابي..

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني لم يعد يثق في كلمة كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم التقارير التي خرجت عن اعتذاره شخصيًا إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي عما حدث في الصيف الماضي.

مبابي، وبعدما كان على أبواب الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" في صيف 2022، قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن ريال مدريد قرر ألا يتخذ الخطوة الأولى في عملية ضم مبابي، حيث سيكون على اللاعب، إذا أراد الانتقال للنادي الملكي، أن يتحرك بنفسه والتأكيد على تلك الرغبة.

موقع "footmercato" الفرنسي نقل تقريرًا يؤكد أن ريال مدريد درس فرص وصول مبابي إلى الفريق في المستقبل القريب، وأن إدارة النادي الملكي ترى أنها لا تتجاوز 10% في صيف 2023، ويرجع ذلك إلى الوضع التعاقدي للاعب.

أما عن صيف 2024، فإن إدارة ريال مدريد ترى أن النسبة سترتفع لكن إلى 50% فقط، حيث لا توجد حالة من التفاؤل بشأن العملية.

السبب الرئيسي في ذلك هو أن ريال مدريد لم يعد يثق حقًا في مبابي بعدما حدث في الصيف الماضي، إلى جانب وجود بند في عقده مع باريس سان جيرمان يتيح له تمديد عقده حتى يونيو 2025.